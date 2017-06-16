Вальверде: Месси — лучший футболист мира, и я рад возможности поработать с ним

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от работы с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
«Месси удивляет каждый день. Он является лучшим футболистом планеты, и я очень рад возможности поработать с ним. В один день он может сделать нечто удивительное, и дальше ты думаешь, что он такого не повторит, но он продолжает прогрессировать», — приводит слова Вальверде Marca.
53-летний специалист, который как футболист выступал за «Барселону» (1988-1990 годы), по окончании прошлого сезона сменил на посту главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике.
Вальверде: надеюсь, буду наслаждаться игрой Месси и помогу ему стать ещё лучше