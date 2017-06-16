Полиция задержала таксиста, который довёз чилийского журналиста за 50 тыс. руб.

Сотрудники московской полиции задержали водителя такси, который довёз чилийского журналиста из аэропорта «Домодедово» до гостиницы за 50 тыс. рублей.
Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где даёт показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159.2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Сотрудник Radio Chile Диего Гаспар Саес Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать Кубок конфедераций — 2017. У аэропорта «Домодедово» он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы. Добравшись до отеля, чилиец поинтересовался у таксиста, сколько стоила поездка. Водитель ответил, что 60 тыс. рублей, после чего получил от потерпевшего всю сумму. Извозчик вернул пассажиру 10 тыс. и уехал.