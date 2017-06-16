Дани Алвес: Лига чемпионов — просто титул, а Буффон всегда будет Буффоном

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес отметил, что голкипер туринского клуба Джанлуиджи Буффон войдёт в историю футбола даже в том случае, если так и не сумеет выиграть Лигу чемпионов.
«Буффон — настоящий профессионал. В конце концов, Лига чемпионов — это просто титул. Я не думаю, что он не войдёт в историю только из-за того, что не стал обладателем этого титула. Он легенда, цифры и статистика говорят так: Буффон всегда будет Буффоном», — сказал Алвес в интервью бразильскому телеканалу Esporte Interativo.
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