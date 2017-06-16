«Тоттенхэм» требует от «Манчестер Юнайтед» за Дайера £ 50 млн

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки приобрести полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Эрика Дайера. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью считает, что 23-летний футболист отлично заменит в команде 35-летнего Майкла Кэррика.
The Telegraph пишет, что «Тоттенхэм» требует от «МЮ» за Дайера £ 50 млн (€ 57 млн), но «красные дьяволы» вряд ли будут готовы заплатить эту сумму.
Контракт Дайера с лондонцами действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах АПЛ, забил 2 гола и получил 6 жёлтых карточек.
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