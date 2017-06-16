Алмейда: «Золотой мяч» достанется Роналду, он — машина

Бывший нападающий «Кубани», «Анжи» и сборной Португалии Угу Алмейда выразил мнение, что форвард «Реала» Криштиану Роналду вновь станет обладателем «Золотого мяча».
«Конечно, „Золотой мяч“ опять выиграет Роналду. Он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, забил 10 голов на решающих стадиях ЛЧ „Ювентусу“, „Атлетико“ и „Баварии“ — что ещё нужно? Нисколько не сомневаюсь, что Криштиану получит „Золотой мяч“.
Ему уже не надо кому-то что-либо доказывать. Люди думают, что Роналду сдаст, а он продолжает бить рекорды и становится всё сильнее. Криштиану — машина», — цитирует Алмейду Omnisport.
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