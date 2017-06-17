Павленко: «чеканить» умею с детства, думаю, что тысячу раз без проблем набью

Полузащитник «Урала» Александр Павленко поделился мнением о положении команды и признался, что может набить мяч 1000 раз.
«По итогам прошлого сезона мы находились не на том месте, на котором хотели. Всё же хочется быть ближе к командам топ-уровня, пробиться в еврокубки, потому что финал Кубка России показал наш уровень и оставил у болельщиков хорошее впечатление. Но нужно двигаться дальше. Хотелось бы стремиться к пятёрке лучших. Команда идёт маленькими шажками к успеху.
Как хорошо умею чеканить мяч? Думаю, что тысячу раз без проблем набью. С детства это умею», — цитирует Павленко EANews.
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