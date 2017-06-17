Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шторк предложил болельщикам Венгрии бесплатные билеты после поражения от Андорры

17 июня 2017, суббота. 00:23. Футбол

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк предложил бесплатные билеты болельщикам национальной команды, которые посетили выездной матч с Андоррой (0:1) в квалификации чемпионата мира 2018 года.

Как пишет FOX Sports, Шторк решил подарить фанатам билеты на два ближайших официальных матча Венгрии. По словам немца, он хочет вернуть поддержку болельщиков после одного из худших поражений в истории сборной Венгрии.

Ближайшие два матча в отборе ЧМ-2018 Венгрия проведёт против Латвии (31 августа) и Португалии (3 сентября). После шести туров команда Шторка набрала семь очков и идёт на третьем месте в таблице группы В, отставая от Португалии на 8 очков, а от Швейцарии — на 11.

Сборная Андорры прервала 66-матчевую серию без побед в официальных встречах
Источник: FOX Sports Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Андорры - Футбол Сборная Венгрии — Футбол Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
01:21 Флорентино Перес зарегистрировался на выборах президента «Реала»
00:55 Оляс: «Лион» продвинулся в переговорах по Б. Траоре, но конкуренция высока
00:51 Кутепов: защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!
00:47 Маслов возглавил молодёжную команду «Ростова»
00:34 «Ростов» объявил о подписании контракта с Макеевым
00:32 Президентом «Ростова» назначен Арутюнянц, спортивным директором — Рыскин
00:30 «Халл» опроверг информацию о переходе Якуповича в «Лестер»
00:23 Шторк предложил болельщикам Венгрии бесплатные билеты после поражения от Андорры
00:21 Павленко: «чеканить» умею с детства, думаю, что тысячу раз без проблем набью
00:16 Палиенко: перед «Тосно» стоит задача закрепиться хотя бы в середине таблицы
00:01 Игнатьев: постоянно приезжаю из отпуска с нехваткой веса
16 июня 2017, пятница
23:53 Торже: «Ахмат» должен думать о первом месте в РФПЛ
23:50 Лапорта: в 2006 году Месси был близок к переходу из «Барселоны» в «Интер»
23:40 В матче второго дивизиона ЮАР игрок забил с центра поля, соблюдая фэйр-плей
23:36 10 главных интриг Кубка конфедераций — 2017
23:21 Новым главным тренером «Луча-Энергии» стал литовец Иванаускас
23:15 Алмейда: «Золотой мяч» достанется Роналду, он — машина
23:13 «Тоттенхэм» требует от «Манчестер Юнайтед» за Дайера £ 50 млн
22:58 Дзенга: Доннарумма не должен оправдываться, он сделал свой выбор
22:58 Дани Алвес: Лига чемпионов — просто титул, а Буффон всегда будет Буффоном
22:40 Полиция задержала таксиста, который довёз чилийского журналиста за 50 тыс. руб.
22:36 Нильссон-Линделёф: я готов исполнять штрафные удары в «МЮ»
22:31 Вальверде: Месси — лучший футболист мира, и я рад возможности поработать с ним
22:24 Бывший помощник Бердыева Наварро возглавил львовские «Карпаты»
22:24 «Сток Сити»: слухи о переходе Руни из «МЮ» — это дикая спекуляция
22:14 Тевес: честно говоря, я не знаю, где буду играть в следующем сезоне
21:59 Кварцяный: скоро будем играть в УПЛ, как в чемпионате Монголии или Пакистана
21:56 Источник: Роналду сказал игрокам сборной Португалии, что покидает «Реал»
21:49 Дани Алвес: однажды Дибале придётся уйти из «Ювентуса», чтобы продолжать расти
21:43 Агент Кришито: если «Зенит» не хочет отпускать игрока, трудно изменить что-то
21:39 Путин пригласил победителей турнира «Будущее зависит от тебя» на первый матч КК
21:30 «Крылья Советов» одержали победу в первом матче под руководством Тихонова
21:18 Слуцкий: возможно, Чемпионшип входит в пятёрку лучших лиг мира
21:03 «Арсенал» Т: денег на Роналду нет, но есть пряники и филимоновские игрушки!
20:57 Ассу-Экотто, которому предлагали сниматься в порно, продлил контракт с «Метцем»
20:54 Агент Манчини: Манолас? Роберто интересуется половиной игроков Серии А
20:48 «Ростов» проиграл новичку элитного дивизиона Словении в первом матче при Кучуке
20:38 Пети: «Арсеналу» нужны игроки с чемпионским характером
20:35 Смолов рассказал, почему российские игроки редко уезжают в Европу
20:28 Гальярдини: Доннарумма очень спокоен, на него не влияют внешние факторы
20:18 В Испании утверждают, что Роналду решил покинуть «Реал» ещё два месяца назад
20:18 «Брайтон энд Хоув Альбион» купил у «Валенсии» вратаря Райана за рекордную сумму
20:17 «Дерби Каунти» объявил о соглашении с «Ливерпулем» по трансферу Уисдома
20:15 Смолов: ребята из «Спартака» настойчиво зовут к себе
20:13 Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы 6х6
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке Конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017