Шторк предложил болельщикам Венгрии бесплатные билеты после поражения от Андорры

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк предложил бесплатные билеты болельщикам национальной команды, которые посетили выездной матч с Андоррой (0:1) в квалификации чемпионата мира 2018 года.
Как пишет FOX Sports, Шторк решил подарить фанатам билеты на два ближайших официальных матча Венгрии. По словам немца, он хочет вернуть поддержку болельщиков после одного из худших поражений в истории сборной Венгрии.
Ближайшие два матча в отборе ЧМ-2018 Венгрия проведёт против Латвии (31 августа) и Португалии (3 сентября). После шести туров команда Шторка набрала семь очков и идёт на третьем месте в таблице группы В, отставая от Португалии на 8 очков, а от Швейцарии — на 11.