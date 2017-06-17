Кутепов: защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал о целях команды на Кубке конфедераций и отметил, что с особым настроем защищает цвета государственного флага.
«Часто вспоминаю датчан, которых собрали за пару недель до чемпионата Европы — 1992 и которые выиграли турнир. Не хочу проводить аналогии, но наша задача понятна – завоевать Кубок конфедераций. Кто-то посмеётся, однако если ставить несерьёзные цели, то нет смысла участвовать.
Полностью выучил гимн России и пою перед матчем. У нас много недовольных людей, с некоторыми я общаюсь. По их мнению, страна в плохом положении, всё давно продали. Но почитайте историю: в России никогда не было всё идеально. Где родился, там и пригодился. Защищать цвета государственного флага – особенные эмоции!» — сказал Кутепов в интервью «Советскому спорту».