Флорентино Перес зарегистрировался на выборах президента «Реала»

Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборах нового президента клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Если до конца недели не будет зарегистрировано других кандидатов, Перес автоматически продлит свои президентские полномочия без проведения выборов. Подобное происходило в годы нахождения Переса во главе клуба уже дважды — в 2009 и 2013 году.
70-летний Флорентино Перес возглавлял мадридский «Реал» с 2000 по 2006 год, а затем был вновь избран в 2009 году.
Роналду сообщил Пересу, что покидает «Реал» из-за обвинений в невыплате налогов