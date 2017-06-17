Рамон Кальдерон посоветовал Пересу отпустить Роналду из «Реала»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал заявление нападающего мадридцев Криштиану Роналду, который выразил желание уйти из клуба. Кальдерон посоветовал нынешнему президенту «Реала» не препятствовать Роналду и заключить наиболее выгодную сделку.
«Когда я покупал его у „Манчестер Юнайтед“, была похожая ситуация — он решил уйти оттуда, и в результате мы подписали контракт. Когда он говорит, что хочет уйти, то это — конец, как президент ты ничего не можешь сделать, только отпустить его и заключить при этом наиболее выгодную сделку.
Помню, когда я подписал контракт с Криштиану, он позвонил мне и рассказал, как все в «Манчестер Юнайтед» были рады за него и добры к нему. Сэр Алекс Фергюсон был как отец для него, и Роналду любил болельщиков. Этот клуб был очень важен в его карьере. «Манчестер Юнайтед» — это клуб, который навсегда будет в его сердце.
Я не думаю, что он поедет играть в Китай или на Ближний Восток. Он в отличной форме и играет превосходно. Он будет стоить больше чем Погба, потому что как игрок он лучше. Тот, кто хочет его приобрести, вынужден будет заплатить большую сумму", — приводит слова Кальдерона The Sun.