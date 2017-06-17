«Аталанта» отказала «Милану» в покупке Конти, агент пригрозил забастовкой игрока

«Аталанта» отклонила предложение «Милана» о покупке защитника Андреа Конти за € 20 млн, сообщает Sky Sport Italia. Клуб из Бергамо настаивает на цене в € 30 млн за 23-летнего Конти.
Кроме того, агент Конти Марио Джуфредди пригрозил, что футболист устроит забастовку и не поедет на сборы с «Аталантой», если клуб не договорится с «Миланом» о трансфере.
«Андреа не вернётся в Бергамо и не поедет на предсезонные сборы с „Аталантой“. Игрок хочет быть в „Милане“, с „Аталантой“ всё кончено», — сказал Джуфредди.
Президент «Аталанты»: я ошеломлён поведением агента Конти