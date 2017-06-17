«Ювентус» рассматривает приобретение Матюиди в качестве альтернативы Н'Зонзи

«Ювентус» рассматривает приобретение полузащитника «ПСЖ» Блеза Матюиди в качестве альтернативного варианта, если сорвутся переговоры по переходу хавбека «Севильи» Стивена Н'Зонзи, сообщает Football Italia.
Матюиди в минувшем сезоне провёл 52 матча за «ПСЖ», в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает в 2018 году. Трансферная стоимость Матюиди оценивается в € 30 млн.
«Ювентус» достиг соглашения со Стивеном Н'Зонзи, однако продолжает переговоры с „Севильей“, которая требует за полузащитника Ювентус» € 40 млн.
«Севилья» может обменять Н'Зонзи на полузащитника «Ювентуса» Лемину