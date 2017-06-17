Защитник Австралии Бехич: Сочи — дружелюбный город, чувствую атмосферу турнира

Защитник сборной Австралии и турецкого «Бурсаспора» Азиз Бехич поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций в России. Первый матч австралийцы проведут 19 июня в Сочи против Германии.
«Мы чувствуем уверенность накануне Кубка конфедераций, всем не терпится поскорее сыграть, все готовы и здоровы. Наши амбиции высоки, мы — лучшие в Азии, именно потому мы здесь. Мы играли с Германией раньше, и когда встречались с ними в прошлый раз, были даже близки к тому, чтобы выиграть тот матч.
Дорога сюда была долгой, мы прибыли прошлой ночью, Сочи — дружелюбный город, все мы рады быть здесь, мы с нетерпением ждём когда выйдем на поле. Приземлившись в Москве, мы уже встретили множество людей с камерами, телефонами, а приехав в Сочи, мы заметили атмосферу турнира в городе, добираясь до стадиона. Это крупный турнир, и мы счастливы быть здесь", — сказал Бехич.