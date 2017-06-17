«Лион» провёл предварительные переговоры с «МЮ» по трансферу Янузая

«Лион» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Аднана Янузая, утверждает Get Football News France. По данным источника, представители «ткачей» первыми среди французских клубом провели предварительные переговоры с «МЮ» по поводу трансфера 22-летнего бельгийца.
Ранее основными претендентами на Янузая во Франции считались «Марсель» и «Монако». Также сообщалось, что «Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» за Янузая £ 8,8 млн (около € 10 млн).
Манкунианцы рассчитывают получить за полузащитника не менее € 15 млн, однако представители футболиста надеются, что клуб умерит аппетиты. Контракт Янузая с «МЮ» истекает летом 2018 года.
В минувшем сезоне Аднан выступал за «Сандерленд» на правах аренды. Он сыграл в 29 матчах за клуб, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.