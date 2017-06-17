«Рубин» поборется с «Порту» и «Бенфикой» за аргентинского полузащитника Рейносо

«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Тальереса» Эмануэлю Рейносо, сообщает A Bola.
Мартин Сендоа, агент 21-летнего футболиста, утверждает, что казанцы включились в борьбу за его клиента наряду с португальскими «Порту» и «Бенфикой», а также аргентинскими «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Контракт Рейносо с «Тальересом» рассчитан до 2020 года.
В текущем чемпионате Аргентины хавбек провёл 23 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
Ранее «Рубин» объявил о переходе защитника Владимира Граната из «Ростова».