Источник: «Зенит» начал переговоры с «Барселоной» по Эль-Хаддади

«Зенит» начал переговоры с «Барселоной» по поводу возможного перехода нападающего Мунира Эль-Хаддади в петербургский клуб, утверждает TMW.
Минувший сезон 21-летний испанец провёл в аренде в «Валенсии». В мае стало известно, что футболист покинет команду летом, поскольку надеется заиграть в каталонском клубе под руководством нового главного тренера Эрнесто Вальверде.
В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее появилась информация, что в сферу интересов «Зенита»попал нападающий итальянской «Сампдории» Луис Мурьель.