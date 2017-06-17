Маротта: «Ювентус» отклонил очень выгодное предложение «Челси» по Алексу Сандро

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что туринцы отказались продавать защитника Алекса Сандро лондонскому «Челси», а также рассказал, как идут переговоры с «Баварией» по трансферу полузащитника Дугласа Косты. Ранее сообщалось, что руководство «старой синьоры» не приняло предложение «Челси» по Алексу Сандро в размере € 60 млн.
«Челси» сделал очень выгодное предложение по Алексу Сандро. Мы ответили отказом, но сегодня футболисты сами распоряжаются своей судьбой.
Дуглас Коста? Благодаря «Баварии» мы связались с его агентами, чтобы узнать, доступен ли он. Однако немецкий клуб должен захотеть продать его, кроме того, цена должна устроить нас", — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.