Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе добивается большей зарплаты

Футболисты мадридского «Реала» не остались равнодушны к последним событиям, связанным с нападающим команды Криштиану Роналду. Сначала испанские и португальские СМИ распространили информацию, что Роналду твёрдо намерен покинуть «Королевский клуб», о чём уже сообщил президенту Флорентино Пересу. Затем появилось сообщение, что Роналду сказал об этом своим партнёрам по сборной Португалии, подчеркнув, что его решение обсуждению не подлежит.
Как передаёт Marca, игроки «Реала» обсудили всё это между собой и имеют свою точку зрения на этот счёт. В частности, они полагают, что всё это — стратегия Роналду для того, чтобы добиться в испанском гранде более высокой зарплаты. Футболисты уверены, что Роналду сразу же успокоится, если добьётся своей цели.