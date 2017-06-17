Кальдерон считает, что Мората должен перейти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон считает, что клуб должен расстаться с нападающим Альваро Моратой. В услугах футболиста сборной Испании заинтересован, в частности, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский специалист знает о способностях Мораты не понаслышке, поскольку работал с ним в «Королевском клубе».
«Мората не чувствует себя в «Реале» счастливым человеком, так как у него не было большой игровой практики. Если он перейдёт в «Манчестер Юнайтед», то это будет идеальным контрактом для всех сторон», — приводит слова Кальдерона AS.
«Реал» отклонил € 70 млн за Морату, «МЮ» согласовал контракт на € 12 млн в год