ПАОК вместо Луческу заключил контракт с сербом Станоевичем

Греческий ПАОК объявил о назначении серба Александара Станоевича на пост главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 43-летним специалистом заключён на три года.
Ранее Станоевич возглавлял белградский «Партизан», китайские «Далянь „Аэрбин“ и „Бэйцзин Гоань“, а также юношескую сборную Сербии.
Ранее сообщалось, что руководство ПАОКа сделало предложение экс-наставнику «Зенита» Мирче Луческу. Греческий клуб был готов платить румынскому специалисту € 1,7 млн в год, однако Луческу сообщил руководству «двуглавых орлов севера», что хочет получать не менее € 3,5 млн в год.