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ПАОК вместо Луческу заключил контракт с сербом Станоевичем

17 июня 2017, суббота. 08:51. Футбол

Греческий ПАОК объявил о назначении серба Александара Станоевича на пост главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 43-летним специалистом заключён на три года.

Ранее Станоевич возглавлял белградский «Партизан», китайские «Далянь „Аэрбин“ и „Бэйцзин Гоань“, а также юношескую сборную Сербии.

Ранее сообщалось, что руководство ПАОКа сделало предложение экс-наставнику «Зенита» Мирче Луческу. Греческий клуб был готов платить румынскому специалисту € 1,7 млн в год, однако Луческу сообщил руководству «двуглавых орлов севера», что хочет получать не менее € 3,5 млн в год.

Источник: Официальный сайт ФК ПАОК Сообщить об ошибке
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ПАОК Мирча Луческу
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