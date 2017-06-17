Игроки «Енисея» Алиев и Самодин перешли в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» усилились двумя футболистами «Енисея». Речь идёт о полузащитнике Азере Алиеве и нападающем Сергее Самодине. Об этом сообщает пресс-служба красноярцев.
Контракт с Алиевым истёк и по инициативе игрока не был продлён, а в случае с Самодиным самарский клуб воспользовался опцией выкупа в контракте футболиста. Напомним, что 1 июня пост главного тренера «Енисея» покинул Андрей Тихонов, который возглавил «Крылья Советов».
В минувшем сезоне ФНЛ 23-летний Азер Алиев принял участие в 37 матчах и забил 3 гола. На счету 32-летнего Сергея Самодина 12 матчей и 10 голов.
«Крылья Советов» одержали победу в первом матче под руководством Тихонова