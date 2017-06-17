Агент Роналду сообщил «Реалу» о предложениях из Англии, Франции и Китая

Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сообщил руководству мадридского клуба, что у его подопечного есть предложения от английских, французских и китайских клубов, сообщает COPE. Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако» готовы заплатить за Роналду € 180 млн.
Накануне появилась информация, что футболист сборной Португалии сообщил партнёрам по сборной о решении покинуть мадридский клуб в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. По мнению самого Роналду, «Реал» не выступает в его защиту.
Источник: Роналду сказал игрокам сборной Португалии, что покидает «Реал»