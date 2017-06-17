Дирар подписал трёхлетний контракт с «Фенербахче»

Бывший полузащитник «Монако» Набиль Дирар официально перешёл в «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Накануне стало известно, что достигнута принципиальная договорённость между двумя командами.
31-летний марокканец успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт по системе «3+1». Финансовые детали не разглашаются. По неофициальным данным «Фенербахче» заплатил «Монако» за Дирара € 4,5 млн.
В «Монако» Набиль Дирар играл с 2012 года. Всего на его счету 167 матчей за французский клуб, 12 голов и 33 результативные передачи.
«Фенербахче» объявил о договорённости с «Монако» о переходе Дирара