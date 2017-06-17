В Испании тренера детской команды уволили после победы со счётом 25:0

В Испании детского футбольного тренера клуба «Серранос» уволили после того, как его команда (U11) разгромила команду «Беникалап» со счётом 25:0, сообщает El Pais.
Руководство победившего клуба посчитало, что такой разгромный счёт унижает другую команду и подрывает дух футбола. В клубе отметили, что тренеру был необходим только лишь результат, поэтому с ним было принято решение расстаться.
Уволенный специалист не разделяет точку зрения своего руководства, при этом признавшись, что у него не было цели забить команде сопернику как можно больше мячей.