«Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Реала» может удержать в команде Альваро Морату, после того как нападающий Криштиану Роналду сообщил о желании покинуть команду. Об этом пишет AS.
Накануне появилась информация, что футболист сборной Португалии сообщил партнёрам по сборной о решении покинуть мадридский клуб в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. По мнению самого Роналду, «Реал» не выступает в его защиту.
Ранее сообщалось, что «МЮ» согласовал с Моратой контракт с окладом в € 12 млн. Представители обоих клубов должны встретиться на следующей неделе.
«Реал» отклонил € 70 млн за Морату, «МЮ» согласовал контракт на € 12 млн в год