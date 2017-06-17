«СКА-Хабаровск» объявил о переходе экс-игрока «Спартака» Савичева

Полузащитник Константин Савичев стал первым новичком «СКА-Хабаровск», подписавшим этим летом контракт с клубом. Информация появилась на официальном сайте хабаровчан.
Константин Савичев является воспитанником подмосковного футбольного интерната «Мастер-Сатурн». В феврале 2011 года полузащитник перешёл в «Спартак».
В этом клубе Савичев провёл шесть с половиной лет, играл за молодёжный состав, вторую команду в турнирах ПФЛ и ФНЛ. В мае этого года 23-летний футболист стал свободным от контрактных обязательств в «Спартаке» и как свободный агент принял предложение хабаровского клуба.
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