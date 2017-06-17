На следующей неделе «МЮ» и «Интер» проведут переговоры по Перишичу

Полузащитник «Интера» Иван Перишич всё ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед». В начале июня стало известно, что хорватский футболист согласовал личный контракт с «МЮ», и теперь всё зависит от клубов.
Corriere dello Sport сообщает, что на следующей неделе представители «МЮ» и «Интера» должны встретиться, чтобы завершить сделку. Манкунианцы предлагают за 28-летнего хавбека € 52 млн, в то время как нерадзурри требуют не менее € 55 млн.
За развитием событий также следит «ПСЖ», который готов включиться в борьбу за игрока.
Итальянские СМИ: «МЮ» согласовал с «Интером» трансфер Перишича за € 52 млн