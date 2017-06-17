Тотти решил остаться в «Роме» и займёт административную должность

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти решил остаться в команде. Контракт 40-летнего футболиста истекает 30 июня, и Тотти намеревался ещё поиграть. Итальянца сватали в MLS, но форвард останется в Риме. После того как контракт истечёт, Тотти займёт одну из административных должностей.
Corriere dello Sport пишет, что Франческо Тотти будет связующим звеном между командой и руководством. Пока же футболист находится в отпуске. Встреча с руководством «Ромы» намечена на конец июня.
Ранее президент римлян Джеймс Палотта сообщил, что Франческо Тотти может стать послом «Ромы».
Тотти может продолжить карьеру в американском клубе, который тренирует Неста