Болельщики сборной Новой Зеландии в товарищеском матче разгромили россиян

Сегодня, 17 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо» состоялся дружеский матч между болельщиками сборных России и Новой Зеландии. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, встреча завершилась победой новозеланцев со счётом 3:0. Болельщикам Новой Зеландии после матча были подарены памятные монеты.
Встреча была приурочена к матчу Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, который сегодня пройдёт в Санкт-Петербурге. Эта игра откроет турнир.
Расписание матчей Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».
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