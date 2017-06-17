Ари: болельщики приняли меня очень тепло, в «Локомотиве» чувствую себя как дома

Нападающий Ари, который в следующем сезоне на правах аренды продолжит выступления за «Локомотив», рассказал, что он комфортно себя чувствует в московской команде.
«Я принял решение ещё до завершения сезона, сказал руководству клуба, что хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со «Спартаком» за Суперкубок. Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе», — цитирует форварда пресс-служба «железнодорожников».
«Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды