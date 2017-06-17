Штиндль: каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление на КК

Нападающий сборной Германии Ларс Штиндль поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который стартует 17 июня. В этот день сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с Новой Зеландией.
Германия свой матч проведёт 19 июня против Австралии. Начало – 18:00 мск.
«У нас хороший подбор игроков. Постараюсь передать свой опыт команде. Мы готовы и ждём начало турнира. Вечером посмотрим открытие Кубка конфедераций.
Каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление, но более важно показать командную игру», — приводит слова футболиста официальный «Твиттер» Немецкого футбольного союза.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».