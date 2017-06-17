«Крылья Советов» объявили о переходе хавбека «Тюмени» Клёнкина

Бывший полузащитник «Тюмени» Данил Клёнкин сменил один клуб ФНЛ на другой. 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». Договор рассчитан на два года. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
последние годы Клёнкин выступал за «Тюмень», где имел постоянную практику и признавался одним из лучших ассистентов Первенства ФНЛ. В последнем сезоне за «Тюмень» игрок отдал девять результативных передач в 36 матчах.
Стоит отметить, что полузащитник уже отличился и за «Крылья Советов», забив один из голов во вчерашней контрольной игре.
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