«Рома» поборется с «Интером» за защитника «МЮ» Дармиана

Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может вернуться в Италию. В борьбу за 27-летнего футболиста включилась «Рома», которая готова составить конкуренцию «Интеру».
Corriere dello Sport сообщает, что римляне рассматривают вариант с арендой и последующим правом выкупа. Контракт Дармиана с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года. По данным transfermarkt футболист оценивается в € 12 млн.
Ранее итальянец признался, что ему хорошо в «МЮ» и уходить он не хочет. На Туманном Альбионе Дармиан играет с 2015 года, куда перешёл из «Торино».
Дармиан: мне хорошо в «Манчестер Юнайтед», не хочу уходить отсюда