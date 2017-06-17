Алиев: постараюсь помочь «Крыльям» и мечтаю решить задачу выхода в РФПЛ

Новобранец «Крыльев Советов» Азер Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поблагодарил руководство и болельщиков своего бывшего клуба «Енисей» и пообещал постараться помочь «крылышкам» решить задачу возвращения в РФПЛ.
«Благодарю руководство «Енисея» за хорошую школу. Конечно же, благодарен и болельщикам Красноярска за ту поддержку, которую я всё время ощущал. Сейчас у меня начинается новый этап карьеры, и мне очень приятно, что Андрей Тихонов и руководство «Крыльев Советов» пригласили меня в команду. Постараюсь максимально помочь новой команде и мечтаю побыстрее решить задачу выхода в РФПЛ и тем самым оправдать доверие. Также благодарен моим агентам из ProSport Management за максимально комфортный переход! Все решалось профессионально и быстро», — рассказал Алиев.