Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне

Защитник лондонского «Арсенала» и молодёжной сборной Испании Эктор Бельерин сообщил, что поможет пострадавшим от пожара, который случился в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.
В результате пожара погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.
«За каждую минуту, которую я играю на молодёжном чемпионате Европы, я пожертвую £ 50, чтобы помочь жертвам Grenfell Tower», — написал Бельерин в «Твиттере».
Сборная Испании на молодёжном ЧЕ-2017 стартует 17 июня в матче с командой Македонии.