Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне

17 июня 2017, суббота. 15:06. Футбол

Защитник лондонского «Арсенала» и молодёжной сборной Испании Эктор Бельерин сообщил, что поможет пострадавшим от пожара, который случился в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.

В результате пожара погибли по меньшей мере 30 человек, 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

«За каждую минуту, которую я играю на молодёжном чемпионате Европы, я пожертвую £ 50, чтобы помочь жертвам Grenfell Tower», — написал Бельерин в «Твиттере».

Сборная Испании на молодёжном ЧЕ-2017 стартует 17 июня в матче с командой Македонии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон Эктор Бельерин
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
15:09 Адилсон: в России любят английский футбол и пытаются к нему приблизиться
15:06 Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне
15:04 Алиев: постараюсь помочь «Крыльям» и мечтаю решить задачу выхода в РФПЛ
14:37 «Рома» поборется с «Интером» за защитника «МЮ» Дармиана
14:36 Таксист вернул деньги чилийскому журналисту, которого отвёз за 50 тыс. рублей
14:32 Комбаров: за невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно
14:16 Комбаров: перетряхнуло, когда у Зобнина поехала нога, сразу понял, что случилось
14:03 «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край из-за плохих полей
14:02 «Крылья Советов» объявили о переходе хавбека «Тюмени» Клёнкина
13:53 Штиндль: каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление на КК
13:53 «Манчестер Сити» может продать Насри в «Галатасарай» или «Бешикташ»
13:48 Ари: болельщики приняли меня очень тепло, в «Локомотиве» чувствую себя как дома
13:38 «Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды
13:22 Маротта: «Ювентус» не заинтересован в Верратти, мы не будем платить € 100 млн
13:22 Рюдигер: на Кубке конфедераций отличные условия, у сборной Германии хорошая база
13:20 Болельщики сборной Новой Зеландии в товарищеском матче разгромили россиян
12:53 Кейлор Навас не включён в заявку Коста-Рики на Золотой кубок КОНКАКАФ
12:38 «Зенит» на сборе в Австрии сыграет с софийским ЦСКА и «Лудогорцем»
12:29 Тотти решил остаться в «Роме» и займёт административную должность
12:28 В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций
12:19 На следующей неделе «МЮ» и «Интер» проведут переговоры по Перишичу
12:07 «СКА-Хабаровск» объявил о переходе экс-игрока «Спартака» Савичева
12:06 Комментатор матча Португалия — Мексика не смог вовремя получить багаж в Казани
12:00 Сын А. Тихонова перешёл в «Крылья Советов»
12:00 10 главных интриг Кубка конфедераций — 2017
11:45 Ван Перси может перейти в «Фейеноорд»
11:35 «Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»
11:19 А. Нигматуллин: главная причина перехода в «Амкар» — это тренерский штаб
11:05 В «Реал Сосьедаде» подтвердили интерес к хавбеку «МЮ» Янузаю
11:01 «Фенербахче» объявил о назначении Коджамана на пост главного тренера
10:56 Экс-капитан «Томи» Голышев подписал контракт с «Крыльями Советов»
10:45 Директор «Милана»: мы предлагали Доннарумме € 25 млн в течение пяти лет
10:37 Азар: надеюсь, в следующем сезоне «Челси» вновь выиграет АПЛ
10:19 «Саутгемптон» не рассматривает кандидатуру де Бура на пост главного тренера
10:17 «Валенсия» готова расстаться с Нани
10:06 Бакайоко отказал «МЮ» и «МС» ради «Челси», «Монако» просит за игрока € 45 млн
10:01 В Испании тренера детской команды уволили после победы со счётом 25:0
09:42 Дирар подписал трёхлетний контракт с «Фенербахче»
09:38 Агент Роналду сообщил «Реалу» о предложениях из Англии, Франции и Китая
09:20 Игроки «Енисея» Алиев и Самодин перешли в «Крылья Советов»
09:18 Россия – Новая Зеландия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
09:07 Малафеев: все понимают, что вызов Габулова в сборную России был вынужденным
08:58 «Амкар» подписал двухлетний контракт с экс-защитником «Оренбурга» Сиваковым
08:51 ПАОК вместо Луческу заключил контракт с сербом Станоевичем
08:49 Калитвинцев: работы в «Динамо» — непочатый край
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017