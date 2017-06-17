Андре Силва: портрет Роналду на одном из домов в Казани просто великолепен

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Андре Силва рассказал о своём пребывании в России, где сегодня, 17 июня, стартует Кубок конфедераций. Португальцы на групповом этапе сыграют с командами Мексики, России и Новой Зеландии.
«Почти всё время я провёл в отелях, на футбольном поле и в салоне автомобиля, так что полного представления о России у меня не сложилось. Могу сказать, что футбольные поля здесь очень высокого качества и играть на них будет одно удовольствие. Единственное, что мне пока удалось увидеть — это портрет Криштиану Роналду на одном из домов в Казани. Он просто великолепен.
Победа на Кубке конфедераций имеет для нас большое значение, ведь это ещё один трофей в копилку сборной и ещё один турнир, где мы можем показать, что мы лучше других команд. Я не говорю, что мы фавориты, это далеко не так, но у нас очень амбициозная команда, и мы стремимся к победе.
Чтобы выиграть турнир, мы должны в каждом матче выходить на поле, как на последний бой. Мы должны концентрироваться только на игре и верить друг в друга. Именно это и есть ключ к победе", — цитирует форварда пресс-служба ФИФА.
Фотографию с граффити, на котором изображён Роналду, можно посмотреть на странице «ВКонтакте».