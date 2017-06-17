Роналду в Казани расписался на паспорте одного из болельщиков

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время раздачи автографов болельщикам в Казани расписался на паспорте одного из российских болельщиков. По словам поклонника футбола, у него не оказалось с собой никаких других вещей, на которых можно было оставить автограф.
Сборная Португалии в настоящее время в Казани готовится к старту Кубка конфедераций. В стартовом матче португальцы в столице Татарстана 18 июня сыграют с командой Мексики.
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Роналду: спасибо, Казань