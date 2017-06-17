Игуаин попрощался с Дани Алвесом в соцсети, но сразу удалил сообщение

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в социальной сети попрощался с защитником Дани Алвесом, но сразу же удалил сообщение. Контракт 34-летнего бразильца истекает летом 2018 года, и Алвес хочет продлить договор ещё на сезон, но «старая синьора» не торопится это делать.
«Было приятно играть с тобой. Желаю тебе всего наилучшего и надеюсь, что мы ещё сыграем вместе», — говорилось в сообщении Игуаина.
Дани Алвес пригрозил руководству, что, если его условия выполнены не будут, он покинет команду. Бразилец стал игроком «Ювентуса» летом 2016 года и в минувшем сезоне помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Италии.