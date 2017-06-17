Футболисты и тренерский штаб ЦСКА записали видеопоздравление Дзагоеву

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко поздравили с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева. 17 июня хавбеку сборной России исполнилось 27 лет.
Игрока с днём рождения в частности поздравили защитники Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и главный тренер Виктор Гончаренко. Напомним, что ЦСКА находится в Австрии, где готовится к новому сезону.
Алан Дзагоев играет в ЦСКА с 2006 года. На его счету 294 матча за «армейцев», 67 голов и 80 результативных передач.
Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
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