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Патрисиу: сборная Португалии гордится быть на КК-2017 в Казани

17 июня 2017, суббота. 16:38. Футбол

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу поделился ожиданиями от стартового матча на групповом этапе Кубка конфедерацийс командой Мексики, который 18 июня состоится в Казани.

«Завтра будет фантастическая игра между двумя замечательными командами. Конечно, матч будет непростым. Но мы сделаем все возможное, чтобы победить. Для этого мы здесь. Самое главное на таком турнире показать зрелищный футбол. Мы гордимся быть здесь в Казани сегодня.

Проблемы Криштиану Роналду? Он на 100 процентов сконцентрирован на команде. Он является образцом для всех нас. Я просто уверен, что ему понравится Кубок конфедераций. Он очень важен для команды, он здорово играет и поддерживает партнеров. Криштиану обязательно нам поможет», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

На матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика назначен аргентинский арбитр
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Португалии — Футбол Криштиану Роналду Руй Патрисиу
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
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