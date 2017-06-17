Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сантуш: организаторы Кубка конфедераций выполнили все требования португальцев

17 июня 2017, суббота. 16:45. Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поблагодарил организаторов Кубка конфедераций, выразив уверенность, что это будет успешный турнир.

«Хотелось бы поблагодарить и поздравить наших друзей, русский народ, за организацию турнира. Они выполнили все наши требования. Я здесь третий-четвёртый раз, и могу сказать, что организаторы делают всё возможное для нас. Уверен, это будет очень успешный турнир. Россияне очень добродушны и гостеприимны. Уверен, также себя чувствуют и другие команды», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Сборная Португалии 18 июня в Казани сыграет против Мексики. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 18:00 мск.

Патрисиу: сборная Португалии гордится быть на КК-2017 в Казани
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Португалии — Футбол Фернанду Сантуш Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
16:46 «Аякс» объявил о назначении Кайзера на пост главного тренера
16:45 Сантуш: организаторы Кубка конфедераций выполнили все требования португальцев
16:38 Патрисиу: сборная Португалии гордится быть на КК-2017 в Казани
16:36 Футболисты и тренерский штаб ЦСКА записали видеопоздравление Дзагоеву
16:31 Солосин: плохо, что некоторые люди развалили «Томь»
16:27 А. Корян получил от «Локомотива» приглашение на просмотр
16:11 Игуаин попрощался с Дани Алвесом в соцсети, но сразу удалил сообщение
16:09 Роналду в Казани расписался на паспорте одного из болельщиков
15:58 Воспитанник «Барселоны» Мбула стал игроком «Монако»
15:54 Андре Силва: портрет Роналду на одном из домов в Казани просто великолепен
15:46 Скауты лондонского «Арсенала» просмотрят Головина на матче сборной России
15:36 Глушаков: сборная России должна сплотиться с болельщиками и добиться результата
15:09 Адилсон: в России любят английский футбол и пытаются к нему приблизиться
15:06 Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне
15:04 Алиев: постараюсь помочь «Крыльям» решить задачу выхода в РФПЛ
14:37 «Рома» поборется с «Интером» за защитника «МЮ» Дармиана
14:36 Таксист вернул деньги чилийскому журналисту, которого отвёз за 50 тыс. рублей
14:32 Комбаров: за невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно
14:16 Комбаров: перетряхнуло, когда у Зобнина поехала нога, сразу понял, что случилось
14:03 «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край из-за плохих полей
14:02 «Крылья Советов» объявили о переходе хавбека «Тюмени» Клёнкина
13:53 Штиндль: каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление на КК
13:53 «Манчестер Сити» может продать Насри в «Галатасарай» или «Бешикташ»
13:48 Ари: болельщики приняли меня очень тепло, в «Локомотиве» чувствую себя как дома
13:38 «Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды
13:22 Маротта: «Ювентус» не заинтересован в Верратти, мы не будем платить € 100 млн
13:22 Рюдигер: на Кубке конфедераций отличные условия, у сборной Германии хорошая база
13:20 Болельщики сборной Новой Зеландии в товарищеском матче разгромили россиян
12:53 Кейлор Навас не включён в заявку Коста-Рики на Золотой кубок КОНКАКАФ
12:38 «Зенит» на сборе в Австрии сыграет с софийским ЦСКА и «Лудогорцем»
12:29 Тотти решил остаться в «Роме» и займёт административную должность
12:28 В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций
12:19 На следующей неделе «МЮ» и «Интер» проведут переговоры по Перишичу
12:07 «СКА-Хабаровск» объявил о переходе экс-игрока «Спартака» Савичева
12:06 Комментатор матча Португалия — Мексика не смог вовремя получить багаж в Казани
12:00 Сын А. Тихонова перешёл в «Крылья Советов»
12:00 10 главных интриг Кубка конфедераций — 2017
11:45 Ван Перси может перейти в «Фейеноорд»
11:35 «Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»
11:19 А. Нигматуллин: главная причина перехода в «Амкар» — это тренерский штаб
11:05 В «Реал Сосьедаде» подтвердили интерес к хавбеку «МЮ» Янузаю
11:01 «Фенербахче» объявил о назначении Коджамана на пост главного тренера
10:56 Экс-капитан «Томи» Голышев подписал контракт с «Крыльями Советов»
10:45 Директор «Милана»: мы предлагали Доннарумме € 25 млн в течение пяти лет
10:37 Азар: надеюсь, в следующем сезоне «Челси» вновь выиграет АПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017