Сантуш: организаторы Кубка конфедераций выполнили все требования португальцев

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поблагодарил организаторов Кубка конфедераций, выразив уверенность, что это будет успешный турнир.
«Хотелось бы поблагодарить и поздравить наших друзей, русский народ, за организацию турнира. Они выполнили все наши требования. Я здесь третий-четвёртый раз, и могу сказать, что организаторы делают всё возможное для нас. Уверен, это будет очень успешный турнир. Россияне очень добродушны и гостеприимны. Уверен, также себя чувствуют и другие команды», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Сборная Португалии 18 июня в Казани сыграет против Мексики. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 18:00 мск.