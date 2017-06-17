«Аякс» объявил о назначении Кайзера на пост главного тренера

Руководство «Аякса» определилось с новым главным тренером. Им стал Марсел Кайзер, который ранее работал с молодёжной командой амстердамского клуба. Договор с 48-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2019 года. На тренерском мостике Марсел Кайзер сменил Петера Боша, который возглавил дортмундскую «Боруссию».
«Это, безусловно, хорошая возможность для меня. В настоящее время я в отпуске, но вскоре я с гордостью подпишу контракт. С нетерпением жду начало работы», — сказал Кайзер.
Ранее Марсел Кайзер тренировал «Телстар», «Камбюр» и «Эммен».
«Боруссия» объявила о назначении Боша на пост главного тренера