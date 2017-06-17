Стал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч открытия Кубка конфедераций — 2017 с командой России.
Новая Зеландия: Маринович, Дюрант, Колви, Боксолл, Винне, Макглинчи, Рохас, Смит, Томас, Вуд, Барбарусес.
Запасные: Мосс, Уильямс, Бразертон, Цимопулос, Дойл, Роу, Туилома, Льюис, Ингэм, Руфер, Смелц, Паттерсон.
Встреча состоится сегодня, 17 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России назвала состав на матч с командой Новой Зеландии на КК-2017