Мутко: конечно же нам не будет стыдно за сборную России!

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций — 2017.
«Я в предвкушении большого спортивного праздника. Есть как определённое волнение, так и удовлетворение от проделанной работы. Мы абсолютно готовы к этому спортивному событию, которого долго ждали. Надеюсь, Кубок конфедераций пройдёт на самом высоком уровне.
Сборная хорошо поработала и подготовилась к турниру. Команда обновлена, в ней всего девять игроков, которые представляют команду, игравшую на Евро. У нас практически новая сборная. Надеюсь, она покажет свой характер. Конечно же нам за неё не будет стыдно», — сказал Мутко в эфире «Матча».
Сегодня состоится матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России сыграет с Новой Зеландией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 18:00 мск.