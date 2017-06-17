Созин: судя по церемонии открытия, Петербург не готов к большим турнирам

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от стартующего сегодня Кубка конфедераций — 2017.
«Мне бы очень хотелось смотреть с оптимизмом на Кубок конфедераций как на подготовку наших стадионов, спецслужб, болельщиков и футболистов к чемпионату мира. Но совсем не хотелось увидеть пустые трибуны во время церемония открытия в Санкт-Петербурге. Этим ведь надо заниматься, нельзя сделать красивый стадион и не собрать людей. Почему их не было? Не уехали же все на огороды. Больно на это смотреть, но Санкт-Петербург не готов к проведению больших турниров.
Я считал, что наша страна готова в Кубку конфедераций, но первая же картинка мне совсем не понравилась. В Бразилии в 2013 году было так же? Я бы не стал смотреть на Бразилию, она лидер мирового футбола. У бразильцев были чемпионаты мира, у них проходят самые топовые матчи, и все с ними хотят сыграть. А у нас давно ничего не происходило, и Кубок конфедераций для нас – большой турнир. Когда открывали Олимпиаду, у людей был праздник. Огромное количество человек участвовало в этом событии. Его смотрел весь мир. А сейчас этот мир увидел пустые трибуны.
Что касается нашей сборной, она не проиграет в первом матче. Какой будет счёт – не знаю, но мы точно не проиграем», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.