Дзагоев: даже не помню, когда в последний раз отмечал день рождения с семьёй

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, которому исполнилось сегодня 27 лет, отметил, что уже привык справлять день рождения на сборах.
«Я уже привык. Даже не помню, когда в последний раз отмечал этот праздник с семьёй. Один раз удалось попасть на день рождения жены, он у неё 7 июня, а так, я в эти дни всё время с командой. Но это тоже очень здорово, всегда приятно получить поздравления от ребят и болельщиков, за что всем огромное спасибо!
На тренировке всегда бывают моменты, когда ты чем-то недоволен, это нормальная практика. В целом всё в порядке, потихоньку набираем форму. Думаю, к сезону подойдём в отличном состоянии», — цитирует Дзагоева сайт ЦСКА.