Алвес: не могу называть Роналду феноменом перед битвой с ним

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес объяснил, почему во время своих выступлений за «Барселону» критически отзывался о нападающем «Реала» Криштиану Роналду.
«Роналду — феномен, но у Месси получается немного лучше влиять на игру. Конечно же это не умаляет заслуг Криштиану, но перед битвой с ним я не могу называть его феноменом. В этом плане я — как Конор Макгрегор. Это часть игры», — цитирует Алвеса Goal.
Конфликт между Роналду и Алвесом произошёл на церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2015 года. Роналду, в частности, призвал Алвеса не строить из себя идиота в социальных сетях своими высказываниями и не портить отношения между двумя клубами. До этого бразилец обвинил португальца в эгоцентризме, сказав, что за поражения он винит всех, кроме себя.