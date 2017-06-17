Сакки: хочу напомнить Доннарумме примеры Кака и Шевченко

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки раскритиковал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Накануне директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что 18-летний Доннарумма не продлит своё соглашение с клубом, которое истекает летом 2018 года.
«Раньше я уважал Доннарумму как человека и как футболиста, но я был ошеломлён отсутствием благодарности по отношению к «Милану». Это решение заставляет меня усомниться не только в его человеческих качествах, но и в успешности его карьеры.
Хочу напомнить ему примеры тех, кто поставил деньги на первый план, например, Кака и Шевченко, которые ушли из «Милана» в «Реал» и «Челси» соответственно, а потом горько пожалели об этом», — цитирует Сакки Gazzetta dello Sport.