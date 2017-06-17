Путин прибыл на стартовый матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия

Президент России Владимир Путин прибыл на стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии.
Первый матч Кубка конфедераций состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало игры — в 18:00 мск.
21 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Португалии в Москве, а три дня спустя завершат групповой этап встречей со сборной Мексики в Казани. Ознакомиться с календарём Кубка конфедераций можно на «Чемпионате».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.