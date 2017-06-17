Полузащитник Сергей Ткачёв прибыл в расположение ЦСКА, который находится на летнем сборе в Австрии.
«Сергей Ткачёв прибыл в расположение ЦСКА в Австрии и будет тренироваться с основным составом до завершения переговоров о трансфере», — гласит запись, размещённая на официальной странице ЦСКА в социальной сети «Твиттер».
В минувшем сезоне Ткачев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды и в 20 матчах РФПЛ отметился двумя голами.
Фото доступно на официальной странице ЦСКА в социальной сети «Твиттер».